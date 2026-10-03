|Unerwünschte Anrufe
|
03.10.2026 13:48:00
Aktien von Swisscom und Sunrise im Fokus: Schweizer Telekomanbieter wehren 2026 rund 150 Millionen Spam-Anrufe ab
Schweizer Telekomanbieter haben 2026 bereits über 148 Millionen unerwünschte Anrufe blockiert, markiert oder anonymisiert.
Sunrise blockierte, anonymisierte oder kennzeichnete von Januar bis August über 46 Millionen Anrufe, wie das Unternehmen seinerseits mitteilte. Dies entspreche einer Zunahme von rund einem Fünftel im Vergleich zum Vorjahr.
Auch Salt setzt einen Mechanismus zur Abwehr unerwünschter Anrufe ein. Dieser blockiere durchschnittlich rund 40 Prozent der eingehenden Anrufe, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage.
Zum Jahresende nehmen unerwünschte Anrufe zu
Die Anbieter gehen insbesondere gegen das sogenannte Spoofing vor, bei dem eine falsche oder manipulierte Rufnummer angezeigt wird. Seit Anfang des Jahres müssen Anrufe aus dem Ausland mit mutmasslich gefälschter Schweizer Nummer als "unbekannter Anruf" durchgestellt oder blockiert werden.
Die Wirksamkeit der Schutzvorkehrungen nehme aber tendenziell ab, da die Rufnummern sehr schnell gewechselt würden, hiess es bei Salt. Die aktuellen Zahlen dazu liefert Sunrise: Zwischen Januar und August wurden mehr als 10 Millionen Anrufe aus dem Ausland markiert, bei denen der Verdacht bestand, dass eine Schweizer Rufnummer missbraucht oder vorgetäuscht wurde, wie das Unternehmen schrieb.
Laut Sunrise nimmt das Volumen unerwünschter Anrufe erfahrungsgemäss gegen Jahresende zu. Grund dafür seien auslaufende Verträge und Versicherungspolicen.
Damit die Sicherheitsvorkehrungen von Spoofern nicht ausgenutzt werden, verzichtete die Swisscom 2025 auf detaillierte Angaben. "Der Kampf gegen Spoofing bleibt ein Katz- und Mausspiel", hiess es.
Bern (awp/sda)
Weitere Links:
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.