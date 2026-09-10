NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Es sei zwar noch sehr früh, die Trends bei den Vorbestellungen für die ab 18. September bereits verfügbaren Modelle der neuen iPhone-Generation erschienen schwächer als beim Vorgängermodell in der ersten Woche, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag./rob/ag/stk;