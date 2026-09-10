Apple Aktie 908440 / US0378331005
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14.09.2026 07:48:19
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Es sei zwar noch sehr früh, die Trends bei den Vorbestellungen für die ab 18. September bereits verfügbaren Modelle der neuen iPhone-Generation erschienen schwächer als beim Vorgängermodell in der ersten Woche, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag./rob/ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 17:20 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 17:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 17:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 340.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 332.27
|
Abst. Kursziel*:
2.33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 332.27
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Abst. Kursziel aktuell:
2.33%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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