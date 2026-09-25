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Apple Aktie 908440 / US0378331005

282.95
CHF
2.94
CHF
1.05 %
13:39:39
BRXC
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28.09.2026 13:57:24

Apple Overweight

Apple
282.95 CHF 1.05%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach den Pro-Modellen des neuen iPhone-Generation bleibe robust, schrieb Samik Chatterjee am Samstag nach Auswertung aktueller Wartezeiten. In China, zunächst einziger Markt mit Nachfrageschwächen, bessere sich die Situation. Die Besteller müssten inzwischen sogar länger auf ein Pro-Modell warten als vor einem Jahr./rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 15:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 15:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 340.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 341.07 		Abst. Kursziel*:
-0.31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 340.98 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.29%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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23.09.26 Apple Neutral UBS AG
21.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Apple Inc. 282.95 1.05% Apple Inc.