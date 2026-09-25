Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach den Pro-Modellen des neuen iPhone-Generation bleibe robust, schrieb Samik Chatterjee am Samstag nach Auswertung aktueller Wartezeiten. In China, zunächst einziger Markt mit Nachfrageschwächen, bessere sich die Situation. Die Besteller müssten inzwischen sogar länger auf ein Pro-Modell warten als vor einem Jahr./rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 15:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 340.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 341.07
|
Abst. Kursziel*:
-0.31%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 340.98
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.29%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|13:57
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS AG
|23.09.26
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|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|282.95
|1.05%
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