Apple 280.08 CHF 0.14% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. David Vogt wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihm vorliegende Statistiken zur weltweiten iPhone-Verfügbarkeit aus. Den Markt in China außen vor gelassen, ähnelten die Wartezeiten denen aus dem Vorjahr./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 20:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.