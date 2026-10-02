Bayer Aktie 326835 / US0727303028
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02.10.2026 21:18:00
Bayer-Aktie im Fokus: Neues US-Werk für Milliardensumme geplant - das steckt dahinter
Bayer setzt weiter auf den US-Markt: Für eine Milliardensumme baut der Konzern ein neues Pharma-Werk in Ohio, 600 Jobs sollen entstehen. Was steckt dahinter?
"Bayer betrachtet die USA seit Langem als wichtigen Produktionsstandort und als Innovationszentrum", sagte Bayer-CEO Bill Anderson. "Diese wegweisende Investition unterstreicht unser Engagement."
DJG/mgo/ros
DOW JONES
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Analysen zu Bayer AG (spons. ADRs)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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