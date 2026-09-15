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Apple Aktie 908440 / US0378331005

273.16
CHF
1.51
CHF
0.56 %
15:36:34
BRXC
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17.09.2026 12:21:14

Apple Overweight

Apple
273.16 CHF 0.56%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der starke Anstieg der Vorlaufzeit bis zur Lieferung bereits verfügbarer neuer iPhone-Modelle dämpfe die Nachfragesorgen, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag nach der Auswertung aktueller Daten. Vor allem auf das aktuelle iPhone Pro müssten die Kunden länger warten als vor einem Jahr./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 06:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 340.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 332.41 		Abst. Kursziel*:
2.28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 332.64 		Abst. Kursziel aktuell:
2.21%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 273.16 0.56% Apple Inc.