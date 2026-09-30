Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus

Am Mittwoch stand der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0.86 Prozent im Minus bei 50’906.05 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25.587 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.131 Prozent auf 51’416.96 Punkte an der Kurstafel, nach 51’349.92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 50’906.05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 51’473.93 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1.44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der Dow Jones auf 53’559.99 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Wert von 52’319.20 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der Dow Jones mit 46’397.89 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.22 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 1.89 Prozent auf 229.57 USD), Apple (+ 1.10 Prozent auf 333.02 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.01 Prozent auf 340.74 USD), Amazon (+ 1.01 Prozent auf 249.15 USD) und Microsoft (+ 0.77 Prozent auf 512.90 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Walmart (-2.70 Prozent auf 103.92 USD), Merck (-2.66 Prozent auf 145.31 USD), 3M (-2.58 Prozent auf 164.15 USD), Sherwin-Williams (-2.17 Prozent auf 323.27 USD) und UnitedHealth (-2.10 Prozent auf 367.08 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 42’252’009 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.859 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Nike-Anleger werden 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4.56 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch