Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Tests der Vertriebskanäle zeigten, dass die Preiserhöhungen für das iPhone 18 Pro und Pro Max in China schmaler ausfielen als seine Dollar-basierten Schätzungen, schrieb Edison Lee am Sonntag. Man müsse jedoch die klare Aufwertung der chinesischen Währung berücksichtigen./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2026 / 12:18 / P.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 263.66
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
$ 319.70
|
Abst. Kursziel*:
-17.53%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
$ 319.66
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.52%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
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