Apple 259.28 CHF 3.87% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Tests der Vertriebskanäle zeigten, dass die Preiserhöhungen für das iPhone 18 Pro und Pro Max in China schmaler ausfielen als seine Dollar-basierten Schätzungen, schrieb Edison Lee am Sonntag. Man müsse jedoch die klare Aufwertung der chinesischen Währung berücksichtigen./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2026 / 12:18 / P.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2026 / 12:18 / P.M.



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.