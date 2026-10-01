Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag leichter

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.36 Prozent leichter bei 50’720.25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 25.409 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1.02 Prozent auf 51’424.84 Punkte an der Kurstafel, nach 50’906.05 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’179.78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 50’546.54 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 1.80 Prozent nach. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 52’766.88 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 52’305.24 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Wert von 46’441.10 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 4.83 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell IBM (+ 2.51 Prozent auf 225.45 USD), Nike (+ 1.24 Prozent auf 35.84 USD), Travelers (+ 1.12 Prozent auf 360.52 USD), Honeywell Technologies (+ 1.00 Prozent auf 213.04 USD) und Chevron (+ 0.98 Prozent auf 206.22 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walt Disney (-2.92 Prozent auf 101.84 USD), Amgen (-2.29 Prozent auf 411.87 USD), Sherwin-Williams (-1.93 Prozent auf 317.03 USD), Apple (-1.84 Prozent auf 326.90 USD) und American Express (-1.76 Prozent auf 298.75 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 7’930’050 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.838 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.62 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch