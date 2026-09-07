NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Vorlaufzeiten bis zur Auslieferung der bereits verfügbaren iPhone-Modelle nähmen schnell zu, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Sonntag veröffentlichten Kommentar. Das Pro-Modell sei nun in den meisten Regionen ähnlich gefragt wie das Pendant im Vorjahr - abgesehen vom chinesischen Markt./rob/ag/gl;