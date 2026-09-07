Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Vorlaufzeiten bis zur Auslieferung der bereits verfügbaren iPhone-Modelle nähmen schnell zu, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Sonntag veröffentlichten Kommentar. Das Pro-Modell sei nun in den meisten Regionen ähnlich gefragt wie das Pendant im Vorjahr - abgesehen vom chinesischen Markt./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 340.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 336.13
|
Abst. Kursziel*:
1.15%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 335.64
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.30%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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