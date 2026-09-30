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Index-Bewegung 30.09.2026 20:03:21

Dow Jones aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags

Dow Jones aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags

Wenig verändert zeigt sich der Dow Jones am Mittwoch.

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Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.18 Prozent leichter bei 51’258.02 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25.587 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.131 Prozent fester bei 51’416.96 Punkten in den Handel, nach 51’349.92 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 51’172.47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 51’473.93 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0.756 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53’559.99 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der Dow Jones auf 52’319.20 Punkte taxiert. Der Dow Jones notierte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 46’397.89 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.94 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 2.74 Prozent auf 346.56 USD), Apple (+ 2.10 Prozent auf 336.31 USD), Microsoft (+ 1.84 Prozent auf 518.31 USD), Salesforce (+ 1.83 Prozent auf 229.44 USD) und Amazon (+ 1.82 Prozent auf 251.17 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Sherwin-Williams (-2.01 Prozent auf 323.79 USD), Merck (-1.63 Prozent auf 146.85 USD), Goldman Sachs (-1.39 Prozent auf 903.51 USD), Walmart (-1.34 Prozent auf 105.37 USD) und Visa (-1.29 Prozent auf 361.15 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 11’328’968 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.859 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4.56 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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