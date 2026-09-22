ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für das neue iPhone Pro und iPhone Pro Max seien im Wochenvergleich weltweit leicht gestiegen, hätten sich in China für das Pro-Modell aber kaum verändert, schrieb David Vogt am Dienstag. Alles in allem signalisiere das im Jahresvergleich - China ausgeklammert - eine womöglich leicht anziehende Nachfrage./mis/rob/ag;