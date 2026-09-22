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23.09.2026 07:37:04

Apple Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für das neue iPhone Pro und iPhone Pro Max seien im Wochenvergleich weltweit leicht gestiegen, hätten sich in China für das Pro-Modell aber kaum verändert, schrieb David Vogt am Dienstag. Alles in allem signalisiere das im Jahresvergleich - China ausgeklammert - eine womöglich leicht anziehende Nachfrage./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 20:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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David Vogt 		KGV*:
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