Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 338,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'370 Punkten notiert. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 339,50 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 330,43 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'349'851 Apple-Aktien.

Bei einem Wert von 345,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 2,07 Prozent niedriger. Am 21.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 243,43 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 USD, nach 1,02 USD im Jahr 2025. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,02 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 109.42 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 94.04 Mrd. USD umgesetzt.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,83 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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