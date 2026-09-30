September 2026: Die Expertenmeinungen zur Nike-Aktie

Im vergangenen September haben 18 Experten die Aktie von Nike wie folgt eingeschätzt.

5 Experten stufen die Nike-Aktie als Kauf ein, 10 Experten raten, die Aktie zu halten, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 40,50 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 5,10 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 35,40 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 40,00 USD 12,99 29.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 38,00 USD 7,34 25.09.2026 RBC Capital Markets 45,00 USD 27,12 22.09.2026 UBS AG 42,00 USD 18,64 17.09.2026 RBC Capital Markets - - 09.09.2026

Redaktion finanzen.ch