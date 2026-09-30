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Analystenmeinungen 30.09.2026 22:30:39

September 2026: Die Expertenmeinungen zur Nike-Aktie

September 2026: Die Expertenmeinungen zur Nike-Aktie

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Nike-Aktie in den Fokus genommen.

Nike
29.74 CHF -0.27%
Kaufen Verkaufen

Im vergangenen September haben 18 Experten die Aktie von Nike wie folgt eingeschätzt.

5 Experten stufen die Nike-Aktie als Kauf ein, 10 Experten raten, die Aktie zu halten, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 40,50 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 5,10 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 35,40 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets40,00 USD12,9929.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.38,00 USD7,3425.09.2026
RBC Capital Markets45,00 USD27,1222.09.2026
UBS AG42,00 USD18,6417.09.2026
RBC Capital Markets--09.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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