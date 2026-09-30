Nike Aktie 957150 / US6541061031
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30.09.2026 22:30:39
September 2026: Die Expertenmeinungen zur Nike-Aktie
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Nike-Aktie in den Fokus genommen.
Im vergangenen September haben 18 Experten die Aktie von Nike wie folgt eingeschätzt.
5 Experten stufen die Nike-Aktie als Kauf ein, 10 Experten raten, die Aktie zu halten, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 40,50 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 5,10 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 35,40 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|40,00 USD
|12,99
|29.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|38,00 USD
|7,34
|25.09.2026
|RBC Capital Markets
|45,00 USD
|27,12
|22.09.2026
|UBS AG
|42,00 USD
|18,64
|17.09.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|09.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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