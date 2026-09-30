Apple Aktie News: Apple gewinnt am Mittwochabend an Fahrt

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 336,51 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'135 Punkten liegt. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 339,50 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 330,43 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4'889'913 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 345,34 USD. 2,62 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 243,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2026). Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 38,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 USD. Apple gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,57 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,36 Prozent auf 109.42 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,83 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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