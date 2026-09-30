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30.09.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple gewinnt am Mittwochabend an Fahrt

Apple Aktie News: Apple gewinnt am Mittwochabend an Fahrt

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 336,51 USD zu.

Apple
277.70 CHF -1.70%
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 336,51 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'135 Punkten liegt. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 339,50 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 330,43 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4'889'913 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 345,34 USD. 2,62 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 243,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2026). Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 38,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 USD. Apple gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,57 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,36 Prozent auf 109.42 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,83 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.9533 18.12.2026 151639695
Long 12.0927 17.06.2027 157879244
Long 61.807 18.12.2026 158524593
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.702 12.37 157882376
Long 12.3614 5.44 160070668
Long 20.6023 2.07 159785762
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3193 9.81 157052268
Short 10.4955 5.88 145246013
Short 13.5674 3.77 156467607
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Long 5 -65.01 112514929
Long 10 -40.20 135581371
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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30.09.26 Apple Neutral UBS AG
28.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 Apple Neutral UBS AG
23.09.26 Apple Neutral UBS AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Short 15’163.03 8.87 SDBWJU
SMI-Kurs: 13’664.53 01.10.2026 16:02:49
Long 13’178.32 19.76 SKBOPU
Long 12’880.86 13.83 BSUBWU
Long 12’333.47 8.98 SBABSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Apple am 30.09.2026

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