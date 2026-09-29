Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Plus

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.21 Prozent fester bei 30’339.33 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.447 Prozent auf 30’412.29 Punkte an der Kurstafel, nach 30’276.81 Punkten am Vortag.

Bei 30’429.97 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 30’235.67 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29’433.43 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29’774.75 Punkte. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Wert von 24’611.35 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20.36 Prozent zu. Bei 30’770.63 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lumentum (+ 5.66 Prozent auf 973.49 USD), Applied Materials (+ 5.19 Prozent auf 512.01 USD), DoorDash (+ 4.88 Prozent auf 187.10 USD), Marvell Technology (+ 4.51 Prozent auf 263.27 USD) und KLA (+ 3.89 Prozent auf 196.53 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Rocket Lab (-3.45 Prozent auf 69.70 USD), Apple (-2.66 Prozent auf 329.40 USD), Ferrovial International SE Registered (-2.15 Prozent auf 54.57 USD), Baker Hughes (-2.10 Prozent auf 55.92 USD) und T-Mobile US (-2.08 Prozent auf 162.98 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 26’333’079 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.773 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 6.30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.80 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch