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30.09.2026 16:00:41
Impulsarmer Handel in New York: Dow Jones zum Start orientierungslos
Machte sich der Dow Jones bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.
Um 15:58 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.00 Prozent auf 51’351.11 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25.587 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.131 Prozent auf 51’416.96 Punkte an der Kurstafel, nach 51’349.92 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 51’473.93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51’315.68 Punkten erreichte.
Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.576 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 53’559.99 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52’319.20 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46’397.89 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 6.14 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Punkten.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2.53 Prozent auf 231.02 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2.03 Prozent auf 344.18 USD), NVIDIA (+ 1.43) Prozent auf 230.45 USD), Microsoft (+ 1.26 Prozent auf 515.37 USD) und Apple (+ 0.97 Prozent auf 332.60 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-1.53 Prozent auf 369.19 USD), Visa (-1.20 Prozent auf 361.50 USD), Merck (-0.94 Prozent auf 147.87 USD), Caterpillar (-0.71 Prozent auf 820.81 USD) und Goldman Sachs (-0.59 Prozent auf 910.79 USD).
Die teuersten Dow Jones-Konzerne
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’955’503 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.859 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus
Die Travelers-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 4.56 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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