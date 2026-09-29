|Kursentwicklung im Fokus
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29.09.2026 22:33:42
Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert letztendlich
Der Dow Jones zeigte sich heute in Rot.
Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.26 Prozent leichter bei 51’349.92 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.601 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.324 Prozent stärker bei 51’648.48 Punkten, nach 51’481.51 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 51’129.18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51’505.19 Punkten erreichte.
Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 53’559.99 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, lag der Dow Jones bei 52’182.74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46’316.07 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6.13 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 1.78 Prozent auf 187.68 USD), Amgen (+ 1.32 Prozent auf 423.64 USD), Caterpillar (+ 0.82 Prozent auf 826.64 USD), Merck (+ 0.40 Prozent auf 149.28 USD) und Amazon (+ 0.21 Prozent auf 246.67 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Apple (-2.66 Prozent auf 329.40 USD), Walmart (-1.78 Prozent auf 106.80 USD), Johnson Johnson (-1.61 Prozent auf 267.57 USD), Nike (-1.51 Prozent auf 35.84 USD) und Chevron (-0.96 Prozent auf 204.38 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 26’333’079 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.773 Bio. Euro.
KGV und Dividende der Dow Jones-Titel
Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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