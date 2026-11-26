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26.11.2026 09:48:20
Kryptokurse am Donnerstagvormittag
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag.
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Im Plus präsentiert sich um 09:41 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,42 Prozent höher bei 60.631,31 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 60.378,45 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,1 Prozent aufweist und bei 8,13 EUR notiert.
Daneben wertet Litecoin um 09:41 auf. Es geht 1,82 Prozent auf 43,37 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 42,60 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Ethereum-Kurs um 0,23 Prozent auf 1.688,56 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.692,47 US-Dollar an der Tafel.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,02 Prozent auf 207,22 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 205,14 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Ripple um 1,95 Prozent auf 0,9547 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,9364 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben fällt Monero um 0,23 Prozent auf 518,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 519,61 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1454 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1480 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1278 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1285 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3043 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3034 US-Dollar.
Währenddessen wird Binancecoin bei 553,98 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (552,78 US-Dollar).
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0559 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0566 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (70,37 US-Dollar) geht es um 0,74 Prozent auf 70,89 US-Dollar nach oben.
Zudem gewinnt Avalanche am Donnerstagvormittag hinzu. Um 0,57 Prozent auf 6,652 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 6,614 US-Dollar.
Daneben wertet Chainlink um 09:41 auf. Es geht 1,59 Prozent auf 9,180 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,036 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Sui-Kurs bei 0,6697 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6659 US-Dollar.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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