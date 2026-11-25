NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der auf Personalmanagement spezialisierte Softwareanbieter habe im dritten Quartal eine anhaltend starke operative Entwicklung gezeigt, angesichts hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr aber eine schwächere Auftragsdynamik, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Sie erinnerten zudem an die angehobene operative Ergebnisprognose (Ebit) mit einem gleichzeitig nach unten hin konkretisierten Umsatzziel. Nach dem mäßigen Quartal glauben sie nicht mehr, dass Atoss 2026 das angestrebte zehnprozentige Wachstum beim jährlichen Vertragswert (ACV) erreichen kann, welches sie bisher als notwendig für das Umsatzziel für 2027 erachtet hatten. Sie rechnen nun mit einem Wert im mittleren einstelligen Prozentbereich./gl/ag;