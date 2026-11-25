ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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ATOSS Software Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der auf Personalmanagement spezialisierte Softwareanbieter habe im dritten Quartal eine anhaltend starke operative Entwicklung gezeigt, angesichts hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr aber eine schwächere Auftragsdynamik, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Sie erinnerten zudem an die angehobene operative Ergebnisprognose (Ebit) mit einem gleichzeitig nach unten hin konkretisierten Umsatzziel. Nach dem mäßigen Quartal glauben sie nicht mehr, dass Atoss 2026 das angestrebte zehnprozentige Wachstum beim jährlichen Vertragswert (ACV) erreichen kann, welches sie bisher als notwendig für das Umsatzziel für 2027 erachtet hatten. Sie rechnen nun mit einem Wert im mittleren einstelligen Prozentbereich./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79.30 €
|
Abst. Kursziel*:
38.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.21%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
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