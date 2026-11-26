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26.11.2026 13:19:36
Orior-Aktie gibt ab: Schwaches Marktumfeld zwingt zu weiterer Prognosesenkung
Orior senkt aufgrund des anspruchsvollen Marktumfelds seine Jahresprognose.
So erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 einen organischen Umsatzrückgang von 8 bis 9 Prozent, wie die international tätige Schweizer Lebensmittel- und Getränkegruppe am Donnerstag bekanntgab. Erst im August hatte Orior die Guidance gesenkt und war damals von einem Rückgang um 6,0 bis 8,0 Prozent ausgegangen.
Die adjustierte EBITDA-Marge wird neu auf 5,0 bis 5,3 Prozent geschätzt nach bislang 6,3 bis 6,6 Prozent. Zudem werden neu Investitionsausgaben von 26 bis 28 Millionen Franken veranschlagt. Dennoch sollen alle Bereiche einen positiven EBITDA-Beitrag zum Konzernergebnis leisten.
Rückläufige Absatzvolumen bei Fleischprodukten und steigende Schweinefleischpreise belasten die Profitabilität im zweiten Halbjahr. Rohstoffengpässe, insbesondere bei Geflügel, führen zu höheren Beschaffungskosten und Lieferunterbrechungen. Steigende Rohölpreise verteuern zudem Transport- und Verpackungskosten.
Auch das Reisegastronomiegeschäft von Casualfood entwickelt sich schlechter als erwartet. Veränderte Passagierströme an den Flughäfen Frankfurt und Berlin sowie sinkende Konsumausgaben pro Fluggast belasten das Segment. Erfreulich entwickle sich derweil das Segment Convenience. Orior will mit Massnahmen zur Effizienzsteigerung, strikter Kostenkontrolle und Anpassung der Personalkosten gegensteuern, wobei die Wirkung ab 2027 erwartet wird.
Die Orior-Aktie verliert an der SIX zeitweise 3,38 Prozent auf 9,99 Franken.
awp-robot/dm/hr
Zürich (awp)
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