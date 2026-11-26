So soll das Verhältnis der Kosten zu den Einnahmen, die sogenannte Cost-Income-Ratio, im Jahr 2030 nur noch bei maximal 60 Prozent liegen, wie die Glarner Kantonalbank am Donnerstag mitteilte. In der nun ablaufenden Strategieperiode 2023 bis 2026 wurde ein Wert von maximal 62 Prozent angepeilt.

Per Ende 2025 lag der Wert mit gut 66 Prozent noch deutlich über diesem Zielwert. Im Geschäftsbericht 2025 betonte die Bank allerdings, dass die "vorgegebenen strategischen Kennzahlen" zu erreichen seien.

Zwei andere Ziele sind gegenüber der letzten Strategieperiode unverändert. So wird weiterhin eine Gesamtkapitalquote von mindestens 17 Prozent angestrebt und eine Eigenkapitalrendite (vor Steuern) von mindestens 7 Prozent. 2025 wurde das Ziel bei der Gesamtkapitalquote mit 19,3 Prozent übertroffen, bei der Eigenkapitalrendite, die bei 5,9 Prozent lag, hingegen noch nicht.

Nachhaltigkeitsziel unverändert

Unverändert ist auch das Nachhaltigkeitsziel des Instituts, wonach die Emissionsintensität der finanzierten Wohnimmobilien bis 2030 mindestens 40 Prozent unter dem Stand von 2022 liegen sollen.

Die neue Strategieperiode trägt den Namen "Move30". Dies stehe einerseits für die "fortlaufend notwendige Bewegung und Weiterentwicklung", andererseits setze sich das Wort "MOVE" aus den Buchstaben M (Menschen und Mitarbeitende), O (Orientierung an Kundinnen und Kunden), V (Vereinfachung) und E (Ertragskraft) zusammen. Das seien die vier Grundpfeiler für das Zielbild der neuen Mittelfriststrategie.

Mit durchgängigen, einfachen und schnellen Prozessen sowie dem verantwortungsbewussten Einsatz von Künstlicher Intelligenz wolle man etwa die Effizienz steigern, so das Communiqué weiter. Zudem will das Institut weiter innovativ sein und die Weiterentwicklung des Schweizer Finanzplatzes in attraktiven Nischen mitgestalten.

Via SIX tendiert die Glarner Kantonalbank-Aktie zeitweise 0,75 Prozent stärker bei 26,70 Franken.

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Glarus (awp)