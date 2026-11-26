1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
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1&1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die Bewertungen europäischer Telekommunikationsunternehmen seien im zweiten Halbjahr 2026 auf ein wieder attraktives Niveau gesunken, schrieb Robert Grindle in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die Aussicht auf höhere Renditen, eine operative Stabilität, Konsolidierungspotenzial und Wertsteigerungen lasse für 2027 Gutes erwarten. Er empfiehlt ein Engagement im Sektor, wobei Risikowerte und Titel mit geringem Wert vermieden werden sollten./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: 1&1 AG Buy
|
Unternehmen:
1&1 AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.75 €
|
Abst. Kursziel*:
13.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.72%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
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