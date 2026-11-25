AUTO1 13.40 CHF 2.49% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler wachse in Europa weiterhin in einem attraktiven Tempo, wenngleich sich die Dynamik im zweiten Halbjahr aufgrund schwierigerer Bedingungen auf den Endmärkten verlangsamt habe, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sie geht davon aus, dass sich der prozentual zweistellige Absatzanstieg in den kommenden drei Jahren fortsetzen wird./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.