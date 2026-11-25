AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
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AUTO1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler wachse in Europa weiterhin in einem attraktiven Tempo, wenngleich sich die Dynamik im zweiten Halbjahr aufgrund schwierigerer Bedingungen auf den Endmärkten verlangsamt habe, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sie geht davon aus, dass sich der prozentual zweistellige Absatzanstieg in den kommenden drei Jahren fortsetzen wird./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.52 €
|
Abst. Kursziel*:
120.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
116.80%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
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