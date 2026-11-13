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Marktbericht 13.11.2026 15:58:17

Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Gewinne

Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Gewinne

Der FTSE 100 zeigt sich am fünften Tag der Woche wenig verändert.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0.08 Prozent stärker bei 10’871.26 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.292 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.002 Prozent höher bei 10’863.28 Punkten, nach 10’863.09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 10’896.53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10’836.63 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1.85 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’650.33 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’772.67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’807.68 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.25 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. 9’670.46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Centrica (+ 3.42 Prozent auf 1.60 GBP), Aviva (+ 2.60 Prozent auf 7.59 GBP), Associated British Foods (+ 1.89 Prozent auf 20.44 GBP), Burberry (+ 1.82 Prozent auf 12.02 GBP) und Auto Trader Group (+ 1.57 Prozent auf 5.75 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen 3i (-2.63 Prozent auf 26.39 GBP), Vodafone Group (-2.08 Prozent auf 1.16 GBP), Investec (-1.55 Prozent auf 6.34 GBP), Weir Group (-1.42 Prozent auf 23.54 GBP) und Intermediate Capital Group (-1.22 Prozent auf 18.57 GBP) unter Druck.

Diese FTSE 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 41’949’797 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 277.771 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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