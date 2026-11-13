FTSE 100 998185 / GB0001383545
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Marktbericht
|
13.11.2026 15:58:17
Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Gewinne
Der FTSE 100 zeigt sich am fünften Tag der Woche wenig verändert.
Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0.08 Prozent stärker bei 10’871.26 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.292 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.002 Prozent höher bei 10’863.28 Punkten, nach 10’863.09 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 10’896.53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10’836.63 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1.85 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’650.33 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’772.67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’807.68 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.25 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. 9’670.46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Centrica (+ 3.42 Prozent auf 1.60 GBP), Aviva (+ 2.60 Prozent auf 7.59 GBP), Associated British Foods (+ 1.89 Prozent auf 20.44 GBP), Burberry (+ 1.82 Prozent auf 12.02 GBP) und Auto Trader Group (+ 1.57 Prozent auf 5.75 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen 3i (-2.63 Prozent auf 26.39 GBP), Vodafone Group (-2.08 Prozent auf 1.16 GBP), Investec (-1.55 Prozent auf 6.34 GBP), Weir Group (-1.42 Prozent auf 23.54 GBP) und Intermediate Capital Group (-1.22 Prozent auf 18.57 GBP) unter Druck.
Diese FTSE 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 41’949’797 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 277.771 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte
Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Burberry am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10’902.56
|0.36%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.