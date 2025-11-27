Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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Vodafone Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone von 123 auf 140 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Paul Sidney passte seine Schätzungen am Donnerstag an den starken Start ins Geschäftsjahr 2027, die vollständige Übernahme von VodafoneThree sowie die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu einseitigen Preiserhöhungen an. Sidney hob zudem hervor, welche Vorteile eine Übernahme von des deutschen Mobilfunkanbieters 1&1 für die Briten böte./rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
1.40 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1.24 £
|
Abst. Kursziel*:
12.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Paul Sidney
|
KGV*:
-
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