Börse London: FTSE 100 am Mittag in der Gewinnzone

Am Freitag erhöht sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0.24 Prozent auf 10’889.42 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3.292 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.002 Prozent stärker bei 10’863.28 Punkten, nach 10’863.09 Punkten am Vortag.

Bei 10’896.53 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10’836.63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 2.02 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, den Stand von 10’650.33 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 10’772.67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9’807.68 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.43 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Aviva (+ 2.62 Prozent auf 7.59 GBP), Centrica (+ 2.09 Prozent auf 1.58 GBP), Land Securities Group (+ 1.29 Prozent auf 7.05 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.23 Prozent auf 37.10 GBP) und SSE (+ 1.19 Prozent auf 27.21 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen 3i (-2.73 Prozent auf 26.36 GBP), Babcock International (-1.71 Prozent auf 9.78 GBP), Vodafone Group (-1.59 Prozent auf 1.16 GBP), Weir Group (-1.51 Prozent auf 23.52 GBP) und WPP 2012 (-1.44 Prozent auf 4.14 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 17’786’713 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 277.771 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch