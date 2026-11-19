Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0.09 Prozent tiefer bei 10’541.98 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.247 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.001 Prozent auf 10’551.10 Punkte an der Kurstafel, nach 10’551.17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’538.57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’563.14 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 3.31 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, den Stand von 10’764.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10’743.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’507.41 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.94 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Babcock International (+ 7.23 Prozent auf 10.46 GBP), Airtel Africa (+ 2.65 Prozent auf 2.79 GBP), Pershing Square (+ 1.94 Prozent auf 38.82 GBP), Diploma (+ 1.89 Prozent auf 70.15 GBP) und Computacenter (+ 1.78 Prozent auf 46.92 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Investec (-7.44 Prozent auf 5.55 GBP), National Grid (-2.17 Prozent auf 12.20 GBP), Vodafone Group (-2.11 Prozent auf 1.12 GBP), JD Sports Fashion (-1.82 Prozent auf 0.93 GBP) und WPP 2012 (-1.28 Prozent auf 4.02 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 1’577’129 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270.761 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch