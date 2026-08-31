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02.09.2026 13:38:58
VINCI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 155 auf 152 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pierre Rousseau blieb am Mittwoch mittelfristig "bullisch" für den Konzessions- und Baukonzern. Das Kursziel sinkt aber aufgrund der Autobahngebühren in Frankreich und der aktuellen Bewertung von Verträgen./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 10:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 10:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Overweight
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
152.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
113.40 €
|
Abst. Kursziel*:
34.04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
112.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.65%
|
Analyst Name::
Pierre Rousseau
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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