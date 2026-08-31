EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VINCI von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde die VINCI-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der VINCI-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 115.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das VINCI-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8.628 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 986.63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 114.35 EUR belief. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 986.63 EUR entspricht einer negativen Performance von 1.34 Prozent.

VINCI war somit zuletzt am Markt 63.50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch