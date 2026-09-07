NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 143 auf 142 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall sieht in der europäischen Infrastrukturbranche enormes Wertpotenzial, wie sie am Montag in ihrem Ausblick auf das zweite Halbjahr schrieb. Das Timing einer Neubewertung sei allerdings ungewiss. Bei Vinci werde das Autobahngeschäft in Frankreich aktuell beim Aktienkurs wieder komplett außer Acht gelassen. Mehr politische Klarheit und bessere Verkehrszahlen seien aber nötig, um dies zu ändern./ag/gl;