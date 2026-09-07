VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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07.09.2026 10:02:28
EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen VINCI-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde die VINCI-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren VINCI-Anteile an diesem Tag 102.50 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die VINCI-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 97.561 VINCI-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’117.07 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Papiers am 04.09.2026 auf 113.95 EUR belief. Damit wäre die Investition 11.17 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte VINCI einen Börsenwert von 63.27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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