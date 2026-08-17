EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das VINCI-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 90.45 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die VINCI-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 110.558 VINCI-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des VINCI-Papiers auf 120.85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’360.97 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 13’360.97 EUR entspricht einer Performance von +33.61 Prozent.

Der Börsenwert von VINCI belief sich jüngst auf 67.11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch