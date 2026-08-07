FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vinci nach Zahlen von 150 auf 145 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Infrastrukturkonzern habe im ersten Halbjahr die Erwartungen geschlagen, schrieb Matthias Volkert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gru?nde dafu?r sieht er unter anderem in Energieprojekten und in Sachen Preissetzungsmacht. Positiv erwähnte er die Erweiterung des Londoner Gatwick-Flughafens um eine weitere Rollbahn, die ab 2030 bis zu 100.000 Flugbewegungen mehr pro Jahr möglich mache./rob/tih/he;