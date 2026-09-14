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VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

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Profitabler VINCI-Einstieg? 14.09.2026 10:02:17

EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VINCI von vor 5 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VINCI von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in VINCI-Aktien gewesen.

VINCI
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Heute vor 5 Jahren wurde das VINCI-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das VINCI-Papier an diesem Tag 88.82 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.126 VINCI-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 125.48 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Anteils am 11.09.2026 auf 111.45 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 125.48 EUR, was einer positiven Performance von 25.48 Prozent entspricht.

VINCI wurde am Markt mit 61.89 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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