AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. AB Inbev sei schnell zum Coca-Cola unter den Bierkonzernen geworden, schrieb Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen nutze seine Größe, das starke Portfolio, das digitale Ökosystem und verbesserte Marketingfähigkeiten, um zu gewinnen. Die Markterwartungen könnten nun etwas steigen, da der Produktmix allgemein unterschätzt werde./mis/rob/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
86.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
67.66 €
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Abst. Kursziel*:
27.11%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
67.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.88%
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Analyst Name::
Edward Mundy
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KGV*:
-