VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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17.09.2026 20:36:40
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der Verkehr auf den französischen Mautstraßen sowie an den vom Infrastrukturkonzern betriebenen Flughäfen sei im August weiter zurückgegangen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
142.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
112.65 €
|
Abst. Kursziel*:
26.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
113.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.06%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse