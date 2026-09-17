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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der Verkehr auf den französischen Mautstraßen sowie an den vom Infrastrukturkonzern betriebenen Flughäfen sei im August weiter zurückgegangen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.