VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 139 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall erhöhte die Schätzungen für die operativen Ergebnisse des Bau- und Infrastrukturkonzerns um rund drei Prozent. Sie begründete dies in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Erwartungen höherer Margen im Geschäft mit Konzessionen./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Neutral
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
143.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
124.40 €
|
Abst. Kursziel*:
14.95%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
124.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.00%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|115.10
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