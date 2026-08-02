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VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

115.10
CHF
3.15
CHF
2.81 %
11:29:21
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03.08.2026 09:50:46

VINCI Neutral

VINCI
115.82 CHF 1.25%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 139 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall erhöhte die Schätzungen für die operativen Ergebnisse des Bau- und Infrastrukturkonzerns um rund drei Prozent. Sie begründete dies in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Erwartungen höherer Margen im Geschäft mit Konzessionen./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 16:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: VINCI Neutral
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
143.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
124.40 € 		Abst. Kursziel*:
14.95%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
124.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.00%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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VINCI 115.10 2.81% VINCI