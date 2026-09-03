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VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

103.65
CHF
1.20
CHF
1.17 %
03.09.2026
SWX
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04.09.2026 07:20:28

VINCI Neutral

VINCI
106.18 CHF 0.86%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Neutral" belassen. Das Management des Mautbetreibers habe sich zuversichtlich gezeigt, dass sich das Verkehrsaufkommen an einem bestimmten Punkt an höhere Treibstoffpreise anpasst, schrieb Elodie Rall am Donnerstag. Wann das der Fall sein wird, konnte Vinci jedoch nicht sagen. Belastet hätten auch die sommerlichen Hitzewellen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 17:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: VINCI Neutral
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
143.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
113.25 € 		Abst. Kursziel*:
26.27%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
113.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.66%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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VINCI 103.65 1.17% VINCI