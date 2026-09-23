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Krypto-Investment 23.09.2026 11:03:08

So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen

So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Tron-Investment gewesen.

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Gestern vor 1 Jahr kostete ein Tron 0.3400 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2’941.16 TRX. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’005.96 USD, da Tron am 22.09.2026 0.3420 USD wert war. Damit hätte sich die Investition um 0.60 Prozent vermehrt.

Bei 0.2693 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 26.05.2026 bei 0.3754 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com
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