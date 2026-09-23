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LLB-Aktie stabil: Neue Konzernstrategie "Elevate" ab 2027 vorgestellt
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Wachstum im Fokus 23.09.2026 11:07:00

LLB-Aktie stabil: Neue Konzernstrategie "Elevate" ab 2027 vorgestellt

LLB-Aktie stabil: Neue Konzernstrategie

Die LLB will mit der ab 2027 geltenden neuen Strategie "Elevate" ihr Wachstum fortsetzen und gleichzeitig auf das sich wandelnde Umfeld reagieren.

Das liechtensteinische Finanzhaus will aber auch eine attraktive Dividendenstrategie verfolgen.

Die auf die kommenden fünf Jahre ausgerichtete neue Strategie setze auf Wachstum, Exzellenz und Resilienz, teilte die LLB am Dienstagabend mit. Mit ihr solle das Potenzial der LLB weiter entfaltet werden und Mehrwert für Kundinnen und Kunden, Aktionärinnen und Aktionäre sowie Mitarbeitende geschaffen werden. "Elevate" löst die auslaufende Strategie "ACT-26" (für Accelerate und Transform) ab.

Neugeldziel unverändert

In der neuen Strategie "Elevate" zielt die LLB, wie bereits in der vorherigen Strategieperiode, einen jährlichen Netto-Neugeldzufluss von 3 Prozent an. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis wird für das Jahr 2031 bei 65 Prozent angestrebt, womit sie Ziel im Vergleich zur vergangenen Strategieperiode ebenfalls unverändert bleibt.

Angehoben wird das Ziel dagegen für die Kapitalisierung: Angestrebt wird eine CET1-Ratio von "mindestens 18 Prozent", nachdem die Vorgabe in der vergangenen Strategieperiode noch bei "mindestens 16 Prozent" gelegen hatte. Bezüglich Dividendenausschüttungen sieht die LLB in den kommenden Jahren eine Ausschüttung von "rund 50 Prozent des Konzerngewinns" vor.

Ausbau der Private Banking-Standorte

Im Bereich Private Banking will die LLB gezielt in den Ausbau ihrer Private-Banking-Standorte in der Schweiz und in Deutschland investieren, wie es weiter heisst. Gleichzeitig positioniere sie sich in ihren Heimmärkten Liechtenstein, Schweiz, Österreich und Deutschland noch klarer als Anlagebank, so die LLB.

Im Firmenkundengeschäft sieht die Bank derweil den Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts vor. Sie will damit die Ertragsstruktur diversifizieren sowie Unternehmerinnen und Unternehmer sowohl bei geschäftlichen als auch bei privaten Finanzfragen "ganzheitlich begleiten".

Weiterhin will die LLB auch eine verlässliche Partnerin für externe Vermögensverwalter, Treuhänder, Family Offices und institutionelle Investoren sein. Hier wolle sie ihre Position weiter stärken und diese mit den Kompetenzen im Fondsgeschäft und im Asset Management verbinden, heisst es.

Derweil bleibe das Direktkundengeschäft ein wichtiger Pfeiler für die Bank und werde kontinuierlich weiterentwickelt. Die Investment-App "willbe" bleibt dabei der Innovationshub für die gesamte LLB-Gruppe.

Investitionen in Modernisierung

Weiterhin werde die LLB in moderne Systeme, künstliche Intelligenz, die digitale Transformation und die Weiterentwicklung der End-to-End-Prozesse investieren, betont die Bank. Die helfe, Produktivität und Qualität zu erhöhen sowie den Aufwand für administrative Tätigkeiten zu reduzieren.

Bezüglich Nachhaltigkeit will die LLB an ihrer Netto-Null-Ambition bis 2040 festhalten.

Zeitweise verharrt die LLB-Aktie unverändert bei 123,40 Euro.

tp/

Vaduz (awp)

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