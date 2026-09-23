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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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23.09.2026 09:22:22

Diageo Buy

Diageo
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Der angekündigte Abschied von Finanzchef Nik Jhangiani dürfte am Markt negativ aufgenommen werden, schrieb Edward Mundy am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Denn Jhangiani habe eine zentrale Rolle bei der Festlegung der aktuellen Unternehmensstrategie gespielt. Er genieße bei den Investoren wegen seines Fokus auf die Umsetzung von Zielen sowie Wachstum und die Barmittelentwicklung ein hohes Ansehen. Die designierte Nachfolgerin Joanne Wilson erscheine aber als gute Lösung, weshalb er bei Kursschwächen zum Kauf der Aktie rate./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
22.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.30 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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