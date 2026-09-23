|Zugriff auf Liquidität
|
23.09.2026 11:05:03
GKB-Aktie schwächer: Graubündner KB kann an erweiterter Liquiditätsfazilität der SNB teilnehmen
Die Graubündner Kantonalbank (GKB) ist neu für die erweiterte Liquiditätsfazilität (ELF) der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zugelassen.
Die GKB kann damit bei Bedarf rasch und geordnet auf zusätzliche, von der SNB bereitgestellte Liquidität gegen Sicherheiten zugreifen, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Die Bank verfügt nach eigenen Angaben über ein Eigenkapital von 3 Milliarden Franken. Die Zulassung ergänze bestehende Massnahmen zur Sicherung der Liquidität und soll die finanzielle Widerstandsfähigkeit der GKB weiter stärken.
Die ELF ist ein zusätzliches Instrument der SNB zur Stärkung der Liquiditätsarchitektur des Schweizer Finanzplatzes.Im Schweizer Handel verliert die GKB-Aktie zwischenzeitlich 0,40 Prozent auf 2'500,00 Franken.
cf/
Chur (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI freundlich -- DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kann am Mittwoch etwas zulegen, während der deutsche Leitindex abwärts tendiert. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.