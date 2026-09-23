GKB-Aktie schwächer: Graubündner KB kann an erweiterter Liquiditätsfazilität der SNB teilnehmen

Sie gehört damit zu den ersten nicht-systemrelevanten Banken der Schweiz, welche diese Voraussetzungen erfüllen.

Die GKB kann damit bei Bedarf rasch und geordnet auf zusätzliche, von der SNB bereitgestellte Liquidität gegen Sicherheiten zugreifen, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Die Bank verfügt nach eigenen Angaben über ein Eigenkapital von 3 Milliarden Franken. Die Zulassung ergänze bestehende Massnahmen zur Sicherung der Liquidität und soll die finanzielle Widerstandsfähigkeit der GKB weiter stärken.

Die ELF ist ein zusätzliches Instrument der SNB zur Stärkung der Liquiditätsarchitektur des Schweizer Finanzplatzes.

Im Schweizer Handel verliert die GKB-Aktie zwischenzeitlich 0,40 Prozent auf 2'500,00 Franken.

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Chur (awp)