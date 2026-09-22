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VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

102.80
CHF
-1.70
CHF
-1.63 %
22.09.2026
SWX
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23.09.2026 07:43:47

VINCI Neutral

VINCI
105.50 CHF 0.37%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci nach Gesprächen mit dem Management des Infrastrukturkonzerns mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Neutral" belassen. Die anstehende französische Haushaltsdebatte dürfte zäh werden, weshalb schwer abzuschätzen sei, wann im kommenden Jahr die versprochene Senkung der französischen Sondersteuer auf Unternehmensgewinne komme, schrieb Elodie Rall am Dienstag. Dennoch halte Vinci an den geplanten, soliden Dividenden und Aktienrückkäufen fest. Pläne zur Trennung von Aktivitäten gebe es nicht, und die mit den Halbjahreszahlen angekündigten, positiven Nachrichten zu Rechenzentren könnten sich verzögern. Dazu dürften die Kerosinpreise hoch bleiben, sodass es bis zum Jahresende keine großen Änderungen bei den Verkehrstrends geben sollte./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: VINCI Neutral
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
142.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
112.65 € 		Abst. Kursziel*:
26.05%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
112.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.89%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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VINCI 102.80 -1.63% VINCI