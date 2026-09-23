Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’970 0.1%  SPI 19’820 0.1%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’512 -0.3%  Euro 1 -0.1%  EStoxx50 6’330 0.1%  Gold 4’317.7000 -0.9%  Bitcoin 70’510 -0.3%  Dollar 0.8 0.2%  Öl 99.7 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX vor 10 Billionen Dollar Bewertung? So realistisch ist Woods Mega-These zu der Raumfahrtaktie
Airbus-Aktie gelassen: Konzern sichert französisches Militär digital ab
UBS-Aktie trotzdem fester: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
CKW-Aktie leichter: Rund 200 Windräder könnten laut Unternehmens-Chef ein Gaskraftwerk ersetzen
Ausblick: H&M stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...

Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

381.39
CHF
1.33
CHF
0.35 %
10:52:57
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 08:33:14

Linde Buy

Linde
381.39 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 612 US-Dollar belassen. Auf der anstehenden Investorenveranstaltung im US-Bundesstaat Arizona dürfte der Gasekonzern sein Ziel eines zehnprozentigen Ergebniswachstums ohne Unterstützung des Konjunkturumfelds bestätigen, welches der Kursrückgang der vergangenen Monate zunehmend infrage gestellt habe, schrieb Joshua Spector in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Belastbare Hinweise auf die Rückkehr zu einem höheren Wachstum im kommenden Jahr könnten der Aktie helfen./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Linde plc Buy
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 612.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 464.91 		Abst. Kursziel*:
31.64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 464.83 		Abst. Kursziel aktuell:
31.66%
Analyst Name::
Joshua Spector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Linde plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten