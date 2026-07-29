VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
114.45CHF
7.00CHF
6.51 %
14:32:59
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30.07.2026 13:32:27
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach der Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Der niedrigere Verkehr auf den Mautstraßen wegen der großen Hitze dürfte laut Unternehmensführung nur eine vorübergehende Belastung sein, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Neutral
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
139.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
122.80 €
|
Abst. Kursziel*:
13.19%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
124.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.05%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|13:32
|VINCI Neutral
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|13:06
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|VINCI Neutral
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|29.07.26
|VINCI Neutral
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|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|VINCI Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|114.00
|6.10%
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