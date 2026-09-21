EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem VINCI-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das VINCI-Papier an diesem Tag bei 65.06 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die VINCI-Aktie investiert hat, hat nun 15.371 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’703.07 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Papiers am 18.09.2026 auf 110.80 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 70.31 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von VINCI belief sich zuletzt auf 61.53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch