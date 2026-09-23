Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Mit der auf dem Kapitalmarkttag vorgestellten Strategie, einem klaren Finanzplan sowie einer verbesserten Finanzmarkt-Kommunikation und Glaubwürdigkeit hinterlasse der scheidende Finanzchef Nik Jhangiani den Getränkekonzern in einem besseren Zustand, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch zur für 2027 angekündigten Ablösung durch Joanne Wilson. Die Nachfolgerin bringe als ehemalige Finanzchefin beim Werbe- und Medienkonzern WPP sowie beim Diageo-Branchenkollegen Britvic viel Transformationserfahrung mit./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
16.30 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
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