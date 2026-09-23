Sunrise-Aktie gesucht: Unternehmens-KI wird zusammen mit Phoeniqs lanciert

Der Sunrise Business AI Assistant soll unter anderem bei Recherchen, der Auswertung von Dokumenten und der Automatisierung wiederkehrender Aufgaben eingesetzt werden können.

Die wesentlichen technischen Komponenten der Lösung würden in der Schweiz betrieben, teilte Sunrise am Mittwoch mit. Auch die Verarbeitung der Kundendaten finde hierzulande statt. Hochgeladene Dokumente und andere Unternehmensdaten würden laut Sunrise nicht für das Training von KI-Modellen verwendet.

Die Plattform lässt sich mit bestehenden Geschäftsanwendungen verbinden und kann verschiedene KI-Modelle einsetzen. Damit soll verhindert werden, dass Unternehmen vollständig von einem einzelnen KI-Anbieter abhängig sind.

Parallel dazu bringt Sunrise mit "KMU Secure Connect" ein neues Angebot für kleinere und mittlere Unternehmen auf den Markt. Dieses bündelt Internetanschluss, Cloud-Telefonie und verschiedene Sicherheitsfunktionen. Dazu gehören unter anderem Schutz vor schädlichen Internetadressen, eine zentral betriebene Firewall und die Sperrung bestimmter Webseiten.

Zeitweise kann die Sunrise-Aktie im Schweizer Handel um 0,50 Prozent auf 40,52 Franken zulegen.

yz/hr

Opfikon (awp)