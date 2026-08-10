EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die VINCI-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der VINCI-Aktie betrug an diesem Tag 104.16 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.601 VINCI-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der VINCI-Aktie auf 125.35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’203.44 EUR wert. Mit einer Performance von +20.34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

VINCI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 69.60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch